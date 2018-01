Chuck Norris e o islamismo

O ator Chuck Norris, símbolo do pacifismo americano, jura que não é nem um pouco islamofóbico. Mas, na Semana Santa, sentiu-se na obrigação de expor sua preocupação com o “amplo desdém pelo sentimento cristão” e com a “crescente expansão da sharia” nos EUA.

Na visão do lendário astro de “Braddock – O Super Comando”, a sharia “ameaça a própria essência da república” americana. O perigo é que, escreveu ele, “onde a religião muçulmana e sua cultura se espalham, a sharia é estritamente seguida”, e isso já estaria acontecendo nos EUA, de modo “sutil”.

Nota-se, assim, que a direita americana está mobilizando seus melhores cérebros para esclarecer o país sobre o “perigo” representado pelos muçulmanos. Afinal, como se sabe, Chuck Norris não lê livros. Ele os tortura até conseguir as informações.