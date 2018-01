China bane viagem no tempo

O blogueiro Richard Brody, da New Yorker, informa que o governo da China resolveu banir filmes cuja temática seja viagem no tempo, muito populares no país.

O argumento é que esse tipo de filme “desrespeita a história”, tratando-a de maneira “frívola”. Para Brody, porém, a explicação é bem outra:

“O que os filmes chineses de viagem no tempo têm em comum é a noção de fuga: trata-se de escapar da China dominada pelo comunismo e ir para uma China de outra era, onde, de certo modo, ainda que estranhos e antiquados, o amor e a felicidade podiam ser encontrados. A viagem no tempo serve aqui como um sonho de liberdade ante as restrições do presente, ou simplesmente como um apelo para se ver livre justamente desse tipo de regulação despótica e idiota”.