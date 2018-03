Chávez já é passado?

O “socialismo do século 21” de Hugo Chávez foi derrotado e está a caminho do colapso. Foi o que escreveu Jackson Diehl, editorialista do Washington Post, em interessante artigo.

Diehl enumera os sintomas: no campo interno, a desvalorização cambial, o racionamento de energia, a recessão e a inflação de dois dígitos caminhando para 60% ao ano; no campo externo, o fracasso da exportação do bolivarianismo, com a derrota de Zelaya em Honduras, e a perspectiva de uma guinada conservadora no continente, com a vitória de Sebastián Piñera no Chile.

O articulista pode até ter exagerado um pouco, mas as últimas atitudes de Chávez, liquidando a liberdade de imprensa e atacando a oposição estudantil, mostram que ele anda um tanto nervoso.