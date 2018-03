O ex-presidente dos EUA George H. W. Bush, pai do atual presidente, disse em entrevista à Fox que outro filho seu, Jeb Bush, deveria se candidatar à Casa Branca. “Ser presidente tem a ver com servir o maior país sobre a face da Terra e com a honra que isso significa. Acho que Jeb cabe nessa descrição”, declarou o orgulhoso Bush pai.

Mas acrescentou, sábio: “Agora é provavelmente um momento ruim, porque talvez já tenhamos tido Bushes demais na Casa Branca”.