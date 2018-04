Bolívia, a "Arábia Saudita do lítio"

Os carros elétricos que estão nas pranchetas das maiores montadoras do mundo serão movidos por baterias de íon-lítio. E metade do lítio disponível no mundo atualmente está na Bolívia.

Ocioso dizer que o metal boliviano já é objeto de cobiça de investidores externos. Mas, conforme mostra o New York Times, o governo de Evo Morales e os índios do país não pretendem abrir mão da exploração do lítio – eles querem os estrangeiros apenas como clientes, e não como sócios.

Especialistas ouvidos pelo jornal dizem que recusar o investimento externo pode inviabilizar a produção boliviana de lítio na escala necessária para atender à demanda externa, levando as indústrias automotivas a desenvolver uma tecnologia que dispense o metal ou a recorrer à China, que já é grande produtora.

Ou seja, por questões nacionalistas, a Bolívia perderia a chance de ser, nas palavras de um líder camponês do país, a “Arábia Saudita do lítio”.