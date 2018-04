Atletas que fazem gols e filhos

Travis: já ouviu falar em camisinha?

Garrincha é geralmente tido como a prova acabada de que atletas tendem a ser animais sexuais incontroláveis. Ele foi casado com duas mulheres – Nair, com quem teve oito filhos, e Elza Soares, com quem teve um. Sabe-se, porém, que ele teve mais dois filhos com uma namorada, Iraci, e um outro filho, com uma sueca, durante a Copa de 1958. Agora Garrincha parece ter um concorrente à altura: é Travis Henry.

Travis Henry é um jogador de futebol americano, atualmente suspenso por uso de drogas. Aos 30 anos, descobriu-se que ele é pai de nove filhos, cada um com uma mulher diferente. As idades dos meninos variam entre 3 e 11 anos. A NFL, liga de futebol americano, tem uma política de ajudar os atletas a “fazer escolhas corretas” na vida, relata o New York Times, mas parece que isso não funcionou no caso de Henry.

“Amo todos os meus filhos. Eles têm meu sangue, e eu preciso lidar com isso”, disse Henry. Apesar de seu amor, porém, ele afirmou que não tem como pagar a pensão de todos, cerca de US$ 170 mil por ano. “Eu perdi tudo o que eu tinha nessa confusão em que eu me enfiei.”