Ao contrário do que acreditava o governo do Brasil, as sanções internacionais impostas ao regime iraniano podem funcionar. Foi o que admitiu o chefe da agência de energia atômica do Irã, Ali Akbar Salehi, segundo registro da Al Jazeera.

Salehi disse que as sanções poderão reduzir a velocidade do controverso programa nuclear iraniano. “Mas elas não irão interrompê-lo, com certeza”, bravateou o funcionário.