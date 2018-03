As mulheres preferem Obama

Pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial nos EUA divulgada nesta terça-feira pelo Washington Post mostra que o presidente Barack Obama tem 19 pontos percentuais de vantagem sobre o republicano Mitt Romney entre as mulheres. Já entre os homens, a vantagem é de Romney (8 pontos). Quando se elegeu, em 2008, Obama teve 13 pontos de vantagem no universo do voto feminino, considerado crucial na campanha – tanto quanto o universo do voto dos negros, no qual o atual presidente tem 90%.

No geral, Obama lidera com 51%, contra 44%, mas quase metade dos eleitores está descontente com a forma pela qual ele está conduzindo a economia.