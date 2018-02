A World Press Photo colocou no ar hoje seu arquivo de imagens premiadas desde 1955. É impossível ficar indiferente, como no caso da foto acima, do francês Georges Merillon, que retrata a família de um kosovar assassinado pelo governo iugoslavo, em 1990.

O arquivo pode ser visto aqui.

Dica preciosa do amigo Sica. Valeu!