As flores de Gaza

Palestinas preparam flores em Gaza: delicadeza

Os palestinos que vivem em Gaza vão realizar sua primeira exportação em um ano: 25 mil flores vermelhas serão enviadas à Europa para o Dia dos Namorados, neste final de semana, informa o Daily Telegraph.

Israel aceitou levantar o bloqueio para essa venda, a pedido do governo holandês. Para os fazendeiros palestinos, a medida é insignificante. Segundo eles, antes do bloqueio israelense as exportações chegavam a 40 milhões de flores. “Temos de usar as flores para alimentar os animais porque não podemos vendê-las”, lamentou-se Mohammed Khalil, líder dos floricultores palestinos.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters