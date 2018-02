Ainda chego lá

Quero me desculpar a vocês por minha ausência no final de semana e pela demora na publicação dos comentários. Passei os últimos dias às voltas com compromissos por causa do meu livro (dei uma entrevista à CBN, que pode ser ouvida aqui) e também para fazer uma resenha de última hora para o caderno Cultura, do Estadão.

A propósito, meu livro já está à venda e pode ser adquirido AQUI, AQUI ou AQUI. Ou seja, não há desculpa.

Se o livro vender bem, vou poder dedicar mais tempo ao blog e aos meus grandes amigos deste mundo bacana.