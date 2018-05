O presidente Lula aceitou receber em Nova York a visita do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. É difícil saber o que o Brasil tem a ganhar ao tirar Ahmadinejad do isolamento diplomático, principalmente na semana em que o iraniano reafirmou seu anti-semitismo ao negar o Holocausto.

A diplomacia do governo Lula parece entender que considerações morais não podem atrapalhar o projeto de tornar o Brasil um protagonista geopolítico.