A volta dos que não foram

Pois é, blog é um treco irresistível mesmo.

Convidado pela amável direção do estadao.com.br, nas figuras de Marco Chiaretti e Pablo Pereira, volto a escrever sobre política internacional, história e “algumas coisas legais” – truque barato para falar de tudo o que eu acho bacana. É claro que a nova ferramenta dos blogs do estadao.com.br ajudou bastante a tomar a decisão, porque ela deixa de fora os trolls anti-semitas, vândalos da internet que infernizaram a mim e a meus leitores em outros tempos e que me obrigaram a abandonar a coluna. No entanto, pesou muito mais a vontade de retomar a comunidade de amigos que se formou em torno de assuntos tão divertidos e controversos. Então, vamos a eles – há um mundo de coisas sobre as quais falar.