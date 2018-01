A Venezuela ainda não afundou, apesar de Chávez

Hugo Chávez nacionalizou seis bancos em uma semana. Em vez de oferecer crédito e acalmar os rumores de que o sistema bancário pode estar em colapso, Chávez jogou álcool na fogueira ao anunciar que está disposto a nacionalizar tudo, se for o caso.

Ainda não há uma corrida aos bancos grandes, mas a tensão no país é crescente a respeito do real estado da economia do país. Assim como ocorreu na crise bancária dos EUA, os bancos não estão emprestando dinheiro uns aos outros, o que está secando o crédito. Para analista citado pelo Wall Street Journal, a Venezuela vai entrar em parafuso: “É questão de tempo”.