A maldição de Sylvia Plath

Sylvia e os filhos: tormento

Nicholas Hughes, filho da poeta americana Sylvia Plath, seguiu os passos da mãe e se suicidou. A informação foi dada pela irmã de Nicholas, Frieda. Ela disse que o Nicholas não suportou a depressão e se enforcou.

Sylvia Plath se matou em 1963, quando tinha 30 anos. Ela colocou os filhos para dormir – Nicholas estava com 1 ano, e Frieda, com 2 – e lhes deixou leite e pão, selando o quarto para que eles não respirassem o gás que a mataria.

A perturbadora obra de Sylvia é reconhecida por esse traço fatalista, marcado principalmente depois da turbulenta relação com o poeta Ted Hughes, pai de seus filhos. O vigor de seus poemas contrastava com sua aparente elegância. Em poucos poetas a vida pessoal é tão ligada à obra, ao ponto de ser impossível dissociar uma coisa da outra.

Abaixo, o poema “Palavras”, com tradução de Ana Cristina César:

Axes

After whose stroke the wood rings,

And the echoes!

Echoes traveling

Off from the center like horses.

The sap

Wells like tears, like the

Water striving

To re-establish its mirror

Over the rock

That drops and turns,

A white skull,

Eaten by weedy greens.

Years later I

Encounter them on the road—

Words dry and riderless,

The indefatigable hoof-taps.

While

From the bottom of the pool, fixed stars

Govern a life.

***

Golpes

De machado na madeira,

E os ecos!

Ecos que partem

A galope.

A seiva

Jorra como pranto, como

Água lutando

Para repor seu espelho

Sobre a rocha

Que cai e rola,

Crânio branco

Comido pelas ervas.

Anos depois, na estrada,

Encontro

Essas palavras secas e sem rédeas,

Bater de cascos incansável.

Enquanto do fundo do poço, estrelas fixas

Decidem uma vida.