A maconha e o bode da revolução bolivariana

O ministro da Justiça da Venezuela, Tareck El Aissami, democraticamente mandou tirar do ar o seriado americano “The Family Guy”, que no Brasil se chama “Uma Família da Pesada”. El Aissami ficou particularmente chocado com o episódio que, segundo ele, faz a defesa da maconha (veja abaixo). Como se vê, o governo bolivariano da Venezuela quer uma revolução socialista, mas é conservador quando comparado a outros movimentos de idéias semelhantes – um exemplo é o “Revolution”, organização jovem socialista do Reino Unido que também quer o fim do capitalismo, mas com o direito de fumar seu baseado de vez em quando.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/FBbYDq9znUM” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]