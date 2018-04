A idade chega para todos

Manson, na época de seu julgamento e agora: o mesmo olhar perdido

A prisão da Califórnia onde está Charles Manson divulgou uma nova foto do criminoso, um dos mais célebres da história. Hoje com 74 anos, Manson foi condenado à prisão perpétua em 1970 por ter liderado uma série de assassinatos, cometidos por ele e por seus seguidores, a maioria mulheres jovens.

Em 9 de agosto de 1969, a “Família Manson” entrou na casa de Roman Polanski e matou a mulher do cineasta, Sharon Tate, que estava grávida. Ela foi esfaqueada seguidas vezes. Outras quatro pessoas foram mortas no local. Com o sangue das vítimas, o grupo escreveu, na porta da casa, a palavra “porco”.

Na foto agora divulgada, ainda é possível ver a suástica que ele próprio tatuou em sua testa durante o julgamento.

Foto: California State Prison, Corcoran/France Presse