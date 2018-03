A guerra Wall Street Journal x NY Times: golpe baixo

O Wall Street Journal, de Rupert Murdoch, tem trabalhado duro para minar o império do New York Times, de Arthur Sulzberger. A guerra é comercial – recentemente, soube-se que o WSJ terá um caderno de negócios voltado para a cidade de Nova York, o coração do concorrente. Mas há espaço também, claro, para golpes menos ortodoxos.

A primeira página do Journal’s Weekend, suplemento do WSJ, trouxe uma reportagem a respeito da preferência das mulheres por homens de traços “femininos”. Um quadro mostra fotos de vários desses homens – e um deles, acredite, é Arthur Sulzberger.

Como diz a Vanity Fair, não é a primeira vez que Murdoch ridiculariza seu rival, mas parece que os limites do magnata da mídia estão ficando bastante largos nessa “guerra psicológica”.