A força da fé

O bispo Edir Macedo disse em seu blog que a sede da Igreja Universal do Reino de Deus em Porto Príncipe sobreviveu com “pequenas avarias” ao terremoto que devastou o Haiti. Macedo sugeriu que seus seguidores foram favorecidos pela fé: “Na hora do tremor, os pastores, obreiros e membros da Igreja estavam evangelizando e escaparam ilesos”.

Nos comentários ao post de Macedo, havia várias manifestações como “Deus nunca desampara os seus”. Os mais de 200 mil mortos no terremoto que o digam.