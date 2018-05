A economia do mictório

A escolha do mictório é um dos dilemas mais importantes da vida masculina. Com base nisso, o blog xkcd elaborou o Protocolo Internacional da Escolha do Mictório, que pode ser visto abaixo.

Figura 1

Vemos como os rapazes geralmente se distribuem num banheiro com cinco mictórios. A lei geral da masculinidade afirmativa manda que se mantenha distância de pelo menos um mictório entre você e o adversário. Assim, a lógica no banheiro masculino é ocupar primeiro os mictórios nas extremidades e depois o do centro.

Figura 2

Se o banheiro tiver sete mictórios, porém, a coisa complica. Mantida a norma de ocupar primeiro os mictórios das extremidades e depois o do centro, não restam alternativas seguras para os homens que vêm em seguida. Cria-se um impasse.

Figura 3

Assim, o certo é um banheiro com oito mictórios, porque gera mais oportunidades de encaixe. Obviamente, o protocolo não funciona em caso de aperto irresistível.