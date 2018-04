Como a economia dos EUA virou pó, o jornal Washington Post, um dos maiores dos EUA, resolveu acabar com seu caderno de economia.

A direção do jornal diz que a decisão “faz todo sentido”, porque permite articular melhor o noticiário econômico com as informações nacionais e internacionais do primeiro caderno. Mas admite que a medida foi provocada, na verdade, pela necessidade de redução drástica de custos.