A dimensão da crise

A revista Time publicou interessante gráfico sobre a crise americana, que pode ser visto abaixo. O quadro mostra a curva do desemprego, cujo comprimento é a duração em meses, a partir do pico de emprego em todos os grandes períodos críticos da história americana desde a Grande Depressão, em 1929. São “seis recessões e uma depressão”, como diz o título. A crise atual está em azul claro, e a alta do percentual de desempregados é visível em comparação com outros momentos de recessão, o que mostra a gravidade do momento. Mas não se compara com a curva rosa, a da depressão.