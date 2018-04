Cinco dias antes de tomar posse, o presidente Barack Obama assinou um contrato pelo qual receberá US$ 500 mil pela publicação da versão infanto-juvenil de seu livro autobiográfico, “Dreams From My Father”, informou o Washington Times.

Em 2008, Obama levou US$ 2,5 milhões pelas vendas de “Dreams From My Father” e de “The Audacity of Hope”, outra obra sua.