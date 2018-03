As autoridades da África do Sul calculam que 40 mil prostitutas entrarão no país para “trabalhar” na Copa do Mundo. Como 16% dos sul-africanos têm Aids, a possibilidade de um desastre é grande. “O dinheiro fala mais alto, e haverá bastante dinheiro para prostituição na África do Sul em 2010”, resumiu David Bayever, da polícia local.

