A conotação de “fucking”

A Justiça dos EUA concluiu que a FCC, órgão regulador das comunicações no país, exagerou ao determinar que diálogos com referência a sexo e a excrementos são sempre indecentes, informou o site da TV CBS.

“Ao proibir todas as ‘patentemente ofensivas’ referências a sexo, órgãos sexuais e excreção, sem dar a adequada orientação sobre o que ‘patentemente ofensivas’ quer dizer, a FCC efetivamente constrange a manifestação de ideias, porque as emissoras não têm como saber o que a FCC vai considerar ofensivo”, diz a sentença do tribunal de apelações em Manhattan.

A regra está em vigor desde 2004, estabelecida depois que o cantor Bono soltou a expressão “fucking brilliant” durante uma premiação do Globo de Ouro. Para a FCC, a palavra “fucking”, em qualquer contexto, “tem uma inerente conotação sexual”.