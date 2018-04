A Califórnia continua se superando

O “príncipe” em campanha: boa vida como objetivo político

O sujeito se faz conhecer como “príncipe” Frederic Von Anhalt. No currículo, está o casamento com a atriz Zsa Zsa Gabor – é o oitavo marido dela, que por sua vez é a sétima mulher dele. Depois de ser gerente de sauna e caixa de banco, ele agora quer ser governador da Califórnia, com uma plataforma explosiva: para acabar com o imenso rombo no Orçamento estadual, defende liberar vários “pecados”.

Sua plataforma política se chama “A volta da boa vida à Califórnia”, que inclui o fim da taxa de importação sobre os charutos cubanos e a redução dos custos para registrar veículos. Além disso, propõe legalizar a maconha e a prostituição para cobrar impostos e melhorar a arrecadação. “A maconha já é uma grande indústria”, disse o “nobre” candidato. “Vamos legalizá-la, taxá-la, fazer algum dinheiro e botar menos gente na cadeia.”

Para quem duvida da possibilidade de Von Anhalt chegar ao poder, basta lembrar que o atual governador da Califórnia é Arnold Schwarzenegger.

(Dica do Dr. Massa. Valeu!)