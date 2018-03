69 dólares por um cachorro-quente

O Serendipity 3, famoso restaurante no Upper East Side, em Nova York, criou um cachorro-quente de US$ 69 para o Dia Nacional do Cachorro-Quente.

Chamado de The Serendipity Foot-Long Haute Dog, o sanduíche leva foie gras com trufas pretas, cebolas Vidalia caramelizadas, ketchup feito de tomates de espécies raras e mostarda Dijon, com trufas brancas.

Num lugar que oferece o Serendipity Golden Opulence Sundae, um sundae de US$ 1.000, o Haute Dog é uma verdadeira pechincha.