Para governar, Dilma dará uma no cravo e outra na ferradura

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, veio a público esclarecer o que se sabia mas não se dizia: o governo Dilma não é um governo do PT, mas de coalizão, ou seja, um governo em que se “disputa espaço”. A presidente é filiada ao PT, o que daria ao partido uma carta na manga. Ele, porém, terá de brigar para alçar suas bandeiras no Planalto.

É um reconhecimento importante. Mas isso é assim não só por causa da coalizão, mas porque se trata de uma imposição da realidade dura, nua e crua dos fatos. O PT não está com a bola toda, a economia precisa de tratamento, a corrupção assombra e a correlação de forças não concede muitas folgas para reformas. O capitalismo global está mais vivo do que nunca e o mercado, além de fator ideológico, é uma “entidade” que dita regras que cabe aos políticos acatar. Ao menos se quiserem armazenar oxigênio para enfrentar os desafios cotidianos e viabilizar seus próprios planos de poder.

Ou seja, o governo compreendeu que será preciso cortar gastos para ter condições de continuar gastando no que importa, ainda que com menor intensidade.

Dilma percebeu que sintonizar seu governo, de forma conservadora, com a direção em que sopram os ventos é a precondição para que seja possível lidar politicamente com o caso Petrobrás e os demais degraus do segundo mandato. Virá chumbo grosso por aí e ele repercutirá na dinâmica governamental. Não é só a economia, moçada! É também a corrupção e a necessidade de fazer o governo funcionar de modo a cumprir ao menos parte das promessas de campanha. Há mais, muito mais, do que economia no dia a dia de um governo, num País como o Brasil sobretudo. Pode-se começar com ela e dar atenção cuidadosa a ela, mas não se governará somente com ela.

Será necessário dar uma na ferradura para ver se é possível acertar outra no cravo. Ou vice-versa.

A presidente tentará compor um ministério que aceite a ortodoxia de Levy mas lhe dê folgas e opções proativas, ajudando-a a manter risonha a face social do governo, as políticas sociais. Tudo indica que fará o que se espera de um governante realista. Mandará às favas a ideologia e certas afinidades.

O PT está destinado a agir de forma bipolar: dirá ao público que a guinada de Dilma é apenas uma etapa, mas acenderá um caldeirão de críticas contra o governo para consumo da militância. Morderá e assoprará. Não faltará com o devido apoio ao governo, mas irá espernear um pouco mais para definir seu lugar dentro dele. De quebra, indicará que filiados comprovadamente envolvidos com a corrupção serão expulsos do partido. Conversará com o malévolo espelho da feiticeira: nunca houve e nem haverá alguém menos corrupto do que eu.

Tentará assim chegar mais inteiro às municipais de 2016 e, depois, à tentativa de promover a reprodução ampliada de seu projeto de poder.