Os números, sempre os números…

Pesquisas de opinião são sempre bem-vindas. São recursos importantes para a prospecção. Fotografam momentos e sensibilidades. Quando não sofrem manipulações, o que às vezes acontece, ajudam muito a que se entenda, por exemplo, o quadro político.

O problema é que números precisam ser interpretados. Nem sempre é claro o que dizem eles, quando postos em perspectiva sobretudo. A política é móvel e dinâmica, como sabem todos. Ler números nem sempre é suficiente para que se compreenda o que está ocorrendo e o que virá. Números não falam: indicam. E se precisam ser interpretados, então tudo o que importa está além deles, bem além.

A última pesquisa, do Datafolha, é particularmente adequada para mil elucubrações. Pelo momento em que estamos, por aquilo que os números expressam e pelo efeito que têm sobre agentes políticos e formadores de opinião.

Muita gente concluiu que foi uma surpresa Lula e Marina aparecerem à frente. Esqueceram de observar que um grande líder popular dificilmente perde a majestade, mesmo quando combatido por grandes contingentes de pessoas. Às vezes, o ataque ao líder faz com que os liderados se unam em torno dele. Nem sempre é ruim ser “perseguido”.

Lula, em particular, está beneficiado por seu próprio mito, que tem alguns pés de barro, e pelo monopólio que construiu sobre parte da esquerda, que talvez não seja incondicional. Recebe alento, também, da falta de informações de uma parcela de seus seguidores.

Já Marina, que tem um recall forte, precisará continuar provando, dia após dia, que não é uma “sonhática”, como falam seus detratores, que tem recursos políticos para se projetar como governante, que não é mero prolongamento do petismo crítico.

Em suma, um vento mais forte pode derrubá-los.

A queda dos tucanos também é compreensível, dado o desgaste provocado pelas oscilações do posicionamento político do PSDB, a ausência de discurso no partido, o desgaste sofrido por erros de alguns de seus governantes. Além disso, os holofotes começaram a cair sobre Aécio. E uma parte da opinião pública quer ver os políticos pelas costas, passando ficar disponível para aqueles que estão aparentemente “fora” do mundo político mais rotineiro, que têm um palavreado mais contundente ou são mais histriônicos. Como não há nenhum Tiririca à vista, podem derivar para um Bolsonaro ou um Ciro Gomes, por exemplo, que sabem ocupar espaços.

A partir daí, tudo o mais é chute. Os números não asseguram nada, não dizem que há tendências cristalizadas, nem que o PSDB não possa voltar a crescer, que um eventual governo Temer não possa neutralizar os que querem a saída do vice-presidente junto com a presidente, não dizem se Lula poderá puxar o PT para cima ou se sua projeção é estrutural e não circunstancial. A queda de uns e a subida de outros podem não ser consistentes e refletir mais a flutuação dos humores da cidadania do que cristalizações políticas ou ideológicas.

No chão da vida prática, as coisas são sempre mais complicadas e eloquentes do que nos números das pesquisas.

Observação esta que vale, também e sobretudo, para as estimativas a respeito dos deputados contra ou a favor do impeachment, tanto na Comissão quanto no plenário da Câmara.

Neste último item em particular, o jogo só acabará quando tiver terminado.