Montagem de governo pode alimentar ainda mais a corrupção

Em vez de ficarem brigando para ver quem é mais ou menos corrupto, qual turma rouba mais ou menos ou é mais ou menos refratária aos esquemas corruptores, ou ainda para estabelecer se a culpa pela roubalheira se deve ao caráter dúbio dos humanos, à força do vil metal ou aos efeitos colaterais do sistema eleitoral, nossos políticos deveriam dizer ao povo o que farão para que o sistema deixe de se reproduzir. Mais: deveriam tomar medidas para desde logo bloqueá-lo.

Ou será preciso que o juiz Sérgio Moro continue a lançar advertências como a de ontem? “É perturbadora a apreensão desta tabela nas mãos de Alberto Youssef, sugerindo que o esquema criminoso de fraude à licitação, sobrepreço e propina vai muito além da Petrobrás”. Para o magistrado, “os crimes, quer praticados através de cartel de empresas, quer produto de iniciativa individual de cada empresa, revelam quadro extremamente grave em concreto”.

Há um clima de “decomposição política e moral” no ar. Os mecanismos que alimentam o sistema estão em plena efervescência neste momento em que se está a montar um novo governo: loteamento de cargos, indicações partidárias desprovidas de qualidade técnica ou política, esforços governamentais para acomodar e absorver sob suas asas os dirigentes dos partidos aliados, ou seus delegados e representantes, favores pessoais aos montes, promessas de faturamento futuro – tudo faz com que o sistema regurgite de satisfação e ninguém acredite em fim da corrupção.

Duas razões se destacam na explicação do fato, e no exame de ambas podemos nos lembrar de Gramsci.

Uma é que tudo isso acontece porque há uma forte crise do princípio de autoridade no País, coisa que tem a ver com a dificuldade crescente para que se exercite a hegemonia, a produção de consensos, consentimentos e diretrizes intelectuais. Na falta de estatura, de reverência aos cargos e de argumentos lógicos, compram-se apoios. A porteira se abre.

Outra é a fraqueza dos partidos, especialmente daqueles que controlam e sustentam o governo. Em partidos fracos, sempre haverá um pequeno grupo interno que tomará as rédeas para dizer: “sigam-me que eu tenho a força”, arvorando-se assim em protagonista autorizado a fazer o diabo para compensar a fragilidade do organismo.

Não se trata, pois, somente de dissolução moral, mas de prática política estratégica, de um modo de fazer política. Que quanto antes for superado, menos estragos provocará.