Balões de ensaio e efeito bumerangue constrangem FHC

O PSDB não demonstra saber o que fazer com os bons ventos das urnas de 2016. As rusgas internas crescem como um foguete espacial. Tucanos preferem acirrar as tensões entre as alas em vez de cuidar da organização coletiva e propor um projeto para a sociedade. Falta-lhe aquele mínimo de “centralismo democrático” de que necessita qualquer partido ou organização que se preze.