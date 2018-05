Articulação no Senado pode ser opção para o governo Dilma e exigirá muita política

Na longa e boa entrevista que concedeu à imprensa logo após o encerramento da votação na Câmara, o advogado geral da União, José Eduardo Cardozo, deixou no ar uma sugestão.

Não falou com todas as letras, mas insinuou: a derrota do governo poderá levar a que o governo jogue fichas numa articulação que envolva o Senado e tente deslegitimar Cunha e, portanto, a decisão em favor do impeachment.

Tanto o ministro Cardozo no dia 17/4, quanto a presidente Dilma na entrevista do dia 18/4, insistiram em frisar que o processo não tem base jurídica suficiente, que não houve qualquer crime de responsabilidade ou dolo por parte da Presidência. A confiança manifestada é que o Senado poderá corrigir o que teria havido de erro na Câmara. Para isso, portanto, o governo terá de por suas forças em ação e alterar, ao menos em parte, o discurso que tem seguido até agora, que dificulta seu relacionamento não só com Cunha, mas com o conjunto dos políticos.

A favor da ideia estão as próprias características de cada uma das casas legislativas. Enquanto a Câmara é passional, heterogênea, dispersa e difícil de ser coordenada, o Senado tem como marca própria o fato de ter um plenário mais qualificado e restrito, no qual as lideranças políticas podem atuar com maior efetividade. Além disto, cabe a ele compensar de fato eventuais “excessos” cometidos pelos deputados.

A ideia também poderia contemplar a proposição de um “pacto” com a parcela mais ativa e coerente da oposição democrática, com o qual poder-se-ia avançar em direção a uma reforma política e serem adotadas medidas de recuperação econômica e melhoria da governança.

Trata-se de uma perspectiva bastante razoável, que tem lógica e já deveria ter sido tentada. Hoje parece tarde demais, dada a derrota sofrida pelo governo na Câmara e dado o isolamento em que ele foi caindo ao longo dos últimos meses.

Há, ainda, dois complicadores adicionais.

Um é que o governo detonou todas as pontes que mantinha com o mundo político. O modo como passou a tratar Temer e o PMDB – com adjetivos pesados, tipo “traidor”, “conspirador-mor”, “chefe de gangue” – e as manifestações do plenário contra o tratamento dispensado por Dilma aos parlamentares criaram um abismo difícil de ser ultrapassado.

O outro é que a esquerda que sustenta o governo isolou-se muito e praticamente se pôs fora do jogo. Não soube interagir politicamente com a massa parlamentar, limitando-se a aceitar os efeitos ilusórios do fisiologismo governamental para municiar a coalizão. Achou que era maioria, quando na verdade nunca chegou a passar de um apêndice, com pouca capacidade de interlocução, poucas preocupações pedagógicas e quase nenhuma vocação hegemônica.

A esquerda tem mostrado grande fraqueza argumentativa e não parece contar com lideranças qualificadas para negociar e obter resultados. Quanto mais cresceu seu isolamento, mais foi se agarrando à denúncia do “golpe” e mais foi radicalizando no linguajar, restringindo a própria movimentação. Fechou-se num casulo, alimentado por fluxos vindos dos movimentos sociais tradicionais, que ela, de resto, nunca se propôs a liderar.

A estratégia governista pode ser boa, mas ela não foi construída ao longo do tempo, quer dizer, não criou para si os recursos de que precisa para se materializar.

Mas, se levada à prática, poderá pelo menos mostrar maior apetite político por parte do governo, que só tem a perder se ficar agarrado à ideia de resistir até o último minuto. O pior que lhe pode acontecer, e a toda a democracia brasileira, é terminar seus dias atirando para todos os lados, aprofundando seu isolamento e rompendo com aqueles que poderão (e teriam podido ainda mais, meses atrás) ajudá-lo a minimizar derrotas e a dar sustentabilidade às vitórias.

Quanto à esquerda, a questão será encontrar um eixo em torno do qual voltar ao primeiro plano da política. Ameaças de que “infernizará” o próximo governo, de que não dará trégua a quem vier ocupar o Palácio do Planalto, podem ajudar a manter a temperatura dos movimentos sociais e da militância, mas não reforçará politicamente o campo da esquerda, que acima de tudo precisa de ideias, de atualização teórica, de agenda, de vontade hegemônica e determinação pedagógica.