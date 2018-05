Armadilhas da representação

Houve motivos para as inúmeras manifestações de raiva, pasmo e desgosto que deploraram o modo como votaram os deputados na sessão da Câmara que aprovou o encaminhamento do impeachment de Dilma?

Além dos votos a favor do impeachment e contra ele, os parlamentares desfilaram homenagens e referências para justificar o voto. Sobraram menções a deus, família, povo, democracia e trabalhadores, além evidentemente de ataques ao “golpe”, a Cunha, a Temer e a Dilma.

A direita radical foi ao extremo da selvageria, da grosseria e do reacionarismo, como é de seu feitio, ao homenagear torturadores, as forças armadas, o golpe de 64, ao vocalizar histriônica e pateticamente a violência, o preconceito, valores racistas e homofóbicos.

A esquerda radical, por sua vez, desorientada com a derrota que avançava no plenário, entregou-se às agressões contra os conspiradores, os sacripantas e os traidores, derramando-se em elogios a Marighella, Lamarca, Prestes e Zumbi dos Palmares.

Foram poucos, pouquíssimos, em todo o espectro político-partidário, os que demonstraram ter consciência do papel que deveriam desempenhar ali, naquela sessão especial. Houve muito paroquialismo, desvios de função, bastante “super-regionalismo”. Tinham de votar sim ou não, mas se encantaram com o microfone e jogaram para a plateia. Um quis que o filho proclamasse o voto em seu nome! Outro voltou ao microfone para pedir uma correção, pois havia se esquecido de mandar um beijo para a namorada!

A representação tem suas armadilhas. Ela é tanto um mecanismo para selecionar os melhores representantes da cidadania quanto uma fotografia da realidade, uma extensão, no plano político, das peculiaridades (com suas taras, defeitos, caricaturas, méritos e virtudes) da vida como ela é. Um retrato do país em que se vive, com suas tradições e sua cultura. Não somos um país católico, com um povo que “anda com fé” porque acredita que “a fé não costuma falhar”, que gosta de informalidade e de uma boa dose de bagunça, que ri e se diverte com tudo? Pois é.

As “ferramentas” que se inventaram para fazer com que a representação ganhasse maior qualidade foram tipicamente três: o debate público democrático, os partidos políticos e o sistema educacional. Se eles falham, a representação aprofunda sua dimensão de retrato.

Como não podemos dizer que tais “ferramentas” têm sido bem utilizadas no Brasil – nunca foram, aliás –, então não temos como tratar com arrogância elitista o que vemos na Câmara. Podemos rir, debochar, aplaudir e vaiar, podemos dizer que tudo não passa do efeito amplificado da dominação oligárquica e da luta de classes, ou de campanhas irresponsáveis da mídia golpista e dos fundamentalistas de direita e de esquerda, mas não podemos dizer que a composição do Parlamento brasileiro é estranha à sociedade.

Aqueles deputados, gostemos ou não, nos representam.