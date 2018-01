Eduarda La Rocque poderá ser a primeira mulher a ocupar a Secretaria do Tesouro

Depois de escolher Joaquim Levy para comandar o Ministério da Fazenda durante seu segundo mandato, a presidente Dilma Rousseff poderá ter, pela primeira vez, uma mulher ocupando um cargo estratégico na equipe econômica. A ex-secretária municipal da Fazenda do Rio de Janeiro e atual presidente do Instituto Pereira Passos (IPP), Eduarda La Rocque, deverá ser a indicada pela presidente para comandar a importante Secretaria do Tesouro Nacional, como revelou hoje o Estado.

É importante destacar que, durante parte do segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na primeira gestão de Dilma, a função foi ocupada por Arno Augustin, que assumiu o posto em 2007 e se tornou um protagonista da equipe econômica durante a gestão de Guido Mantega na Fazenda. Criada em 1986, a Secretaria do Tesouro nunca teve uma mulher no seu comando. Apenas homens, incluindo o próprio Joaquim Levy, titular de janeiro de 2003 a março de 2006, no primeiro mandato de Lula e sob o comando do então ministro da Fazenda Antônio Palocci.

Aos 44 anos, Eduarda tem um currículo reconhecido pelo mercado. Nascida em Uberaba, em Minas Gerais, mas criada e radicada no Rio de Janeiro, ela se graduou e fez doutorado na PUC carioca. Começou a trabalhar no banco BBM, convidada por Sérgio Werlang, e deslanchou na instituição. Responsável pela criação de um sistema de gestão de riscos lhe deu boa fama no mercado e originou a criação de sua empresa, a Risk Control, da qual já se desfez de sua parte em 2008.

A entrada no meio político aconteceu em 2008, durante a campanha municipal do Rio, quando integrou a equipe responsável por bolar o plano econômico do candidato verde Fernando Gabeira. Eduardo Paes acabou se elegendo prefeito e convidou Eduarda para chefiar sua secretaria de Fazenda. Um dos patrocinadores dessa indicação foi justamente Joaquim Levy que, na época era secretário estadual de Fazenda no Rio de Janeiro. O governo era chefiado por Sérgio Cabral Filho, também do PMDB, como Paes. Foi normal que as duas administrações acabassem trocando figurinhas sobre um perfil para a secretaria municipal que dialogasse com o estadual.

Na secretaria municipal, ficou conhecida pela austeridade e pela inovação na gestão, implantando o “Nota Carioca”, semelhante ao “Nota Paulista” para reduzir evasão fiscal no município. Mas chamou mais a atenção quando negociou um inédito empréstimo de US$ 1 bilhão junto ao Banco Mundial – volume inédito nos empréstimos da instituição – que foi decisivo para que a cidade se recuperasse financeiramente e obtivesse grau de investimento dado por três agências internacionais de rating.

Em 2012, assumiu o comando do Instituto Pereira Passos, órgão da prefeitura do Rio, que tem as tarefas de planejamento urbano, produção cartográfica e de estatísticas do Rio.

Eduarda também tem atuação na área do desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Na sua página no Facebook, destacou sua participação, em setembro, na caminhada pelo clima, em Nova York, junto com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Segundo sua postagem, “foi o maior protesto sobre o tema nos últimos cinco anos. A movimentação foi para transformar a mudança climática de preocupação ambiental para um assunto de todos. Houve caminhadas como essa em mais 161 países – entre eles o Brasil”, escreveu, publicando também uma foto segurando um cartaz com os dizeres “climate action now (ação climática agora).