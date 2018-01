A presidente Dilma Rousseff deverá anunciar o ex-secretário do Tesouro Joaquim Levy como próximo ministro da Fazenda e Nelson Barbosa no Planejamento. Mas o anúncio vai esperar possivelmente até segunda-feira. Dilma não fechou todos os detalhes de suas amarrações e decidiu que isso não será mais feito hoje. A informação do adiamento foi confirmada pela Secretaria de Comunicação do governo.

