Para governo, Petrobrás fez bom negócio com novas áreas do pré-sal

Apesar da reação negativa do mercado, o Palácio do Planalto avalia que a operação de conceder à Petrobrás, sem licitação, quatro novas áreas do pré-sal será extremamente lucrativa para empresa. O movimento garantiu a entrada de R$ 2 bilhões no caixa do governo, facilitando a vida do Tesouro Nacional para conseguir fechar as contas de 2014. Mas, segundo um importante ministro, a estatal terá grande vantagem recebendo as áreas de Búzios, Entorno de Iara, Florim e Nordeste de Tupi.

Na avaliação do Planalto, a transação garante à Petrobrás recuperação dos seus níves de reserva, com baixíssimo risco exploratório, e ainda perspectivas de ganhos para os próximos anos.

Por essa visão, o governo acredita que o mercado reconhecerá em breve que, para a empresa, a operação foi boa e as ações da estatal terão recuperação.

