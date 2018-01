Senador Vital do Rêgo pode ficar com pasta do Turismo

Depois de ser indicado pelo PMDB para ser ministro da Integração Nacional, receber sinal verde do Palácio do Planalto para o posto e perder a vaga para o PROS, o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) volta a ter grandes chances de fazer parte da equipe ministerial da presidente Dilma Rousseff.

Para desfazer o mal estar provocado pela nomeação prometida e nunca feita, a presidente poderá indicar Vital para o Ministério do Turismo. A pasta ficará disponível com a saída de Gastão Vieira (PMDB-MA), candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados. Com isso, Dilma pacificaria a ala defensora da nomeação de Vital, e que inclui o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL).

O problema é que a pasta hoje está na cota dos pemedebistas da Câmara, já que Gastão e deputado federal. Se passar para um representante do Senado, a chiadeira será grande. Mas dirigentes do PMDB acham que esse problema pode ser contornado.