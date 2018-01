PMDB mineiro pode perder Ministério da Agricultura

Com a saída do ministro da Agricultura, Antônio Andrade (PMDB-MG), para disputar a reeleição para a Câmara dos Deputados, o PMDB mineiro deve perder a pasta na reforma ministerial que está sendo feita pela presidente Dilma Rousseff. A bancada mineira do partido quer indicar o deputado federal Leonardo Quintão para a vaga. Dilma não concorda com o pleito por entender que Quintão não é identificado com o setor agricola.

A presidente sugeriu a opção pelo deputado Silas Brasileiro, mas seu nome não produziu consenso na bancada do PMDB de Minas.

Dilma queria mesmo indicar a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) para a vaga, mas ela também será candidata e foi excluída da discussão.

A escolha do novo titular da Agricultura devera ficar para a volta de Dilma de suas viagens para Davos, na Suiça, e Cuba. Mas tudo indica que a solução será a nomeação de um deputado de fora de Minas para o Ministério.