Os planos de Aécio (2)

Outra decisão já tomada por Aécio Neves, caso ganhe a corrida pelo Palácio do Planalto, é a de ampliar o alcance do Ministério da Justiça. O plano é que a pasta se transforme no Ministério da Justiça e Segurança Pública para poder focar a questão da segurança como uma de suas prioridades.

Na visão do senador mineiro, o atual governo trata muito mal a questão da segurança pública e ele pretende fazer do tema uma das bandeiras de sua campanha eleitoral e de sua eventual gestão, se conseguir se eleger.