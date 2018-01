Reforma ministerial terá Mercadante na Casa Civil. José Henrique Paim deve ser seu substituto na Educação

O anúncio oficial ainda não foi feito mas o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, já está participando hoje de reunião com a presidente Dilma Rousseff e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na condição de futuro titular da Casa Civil. Mercadante ganhou a confiança de Dilma no ano passado e o sinal verde de Lula para cuidar da gerência do governo no lugar de Gleisi Hoffman, que volta ao Senado e disputará o governo do Paraná.

Com a saída de Mercadante da Educação, a substituição deverá ser caseira. A não ser que precise da pasta para acalmar a imensa e faminta base aliada, o cargo será ocupado por José Henrique Paim, atual secretário executivo do Ministério.

A estreia informal de Mercadante, em encontro do Palácio da Alvorada, com Dilma e Lula, tratou muito das intrincadas alianças regionais. Hoje o PT tem problemas para formar palanques regionais com seus aliados em praticamente todos os Estados. Como de costume, o principal parceiro, o PMDB, é o maior insatisfeito.