Vereadores: sobre limitações e limitadas ações

Vereadores certamente são os políticos mais plurais da nossa democracia. Contudo, exercem a representação realizando funções que muitas vezes não nos parecem tão canônicas. A ciência política recente tende a analisá-los de cima para baixo, a partir do conhecimento que detém sobre o legislativo dos demais níveis federativos, ou seja, da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas, esperando encontrar atuações semelhantes às dos deputados. A perspectiva não é de toda ruim, afinal de contas, estamos inseridos em uma dinâmica federalista com um poder Executivo forte, o qual tende a se replicar nas relações governamentais em cada nível federativo, fazendo com que os representantes tenham poucos incentivos individuais para produzir legislação. O problema é que os universos políticos são distintos e a atuação política dos vereadores acaba sendo vista de maneira limitada ao se considerar os dados de suas produções formais.

No geral, há a impressão de que os vereadores pouco legislam, ou, quando legislam, tratam de temas irrelevantes como nomeações de ruas, concessões de títulos honoríficos, estabelecimento de datas comemorativas e projetos de zoneamento urbano. De fato, isso não é falso. Muito provavelmente, uma rápida busca nos projetos de lei apresentados pelos vereadores de sua Câmara irá apontar para algo neste sentido. Este fato leva rapidamente muitas pessoas a concluírem: vereadores cumprem mal a sua função legislativa porque apresentam projetos para agradar a alguns eleitores ou pessoas ilustres do município. É claro que existem atuações limitadas dos vereadores, mas, sinto dizer, o problema é ainda mais embaixo, diz respeito principalmente à característica do nosso processo legislativo.

A Constituição Federal define que cada ente federativo possui competências de cunho administrativo, legislativo e tributário. As competências podem ainda ser de tipo concorrente (Art. 24), quando são realizadas pela União, estados e Distrito Federal, como matérias de direito tributário; competência comuns, que cabem a todos os entes, como a preservação do patrimônio público; competências privativas de cada nível federativo, conforme definido no Art. 22 (privativa da União), Art. 25, § 2º e 3º (privativa dos estados) e Art. 30 (privativa dos municípios); e, ainda, a competência residual (25, § 1º), de responsabilidade dos estados.

Simplificando o juridiquês, cabe ao município legislar sobre temas de seu peculiar interesse (o que é extremamente vago) e, no geral, sobre serviços públicos como o transporte coletivo, programas de educação infantil e ensino fundamental, serviços de saúde da população, manutenção do seu ordenamento territorial (questões urbanas), proteção do patrimônio histórico-cultural e sobre suas finanças e tributos próprios. O problema é que a iniciativa de políticas que geram custos aos cofres municipais está quase toda ela concentrada no Executivo, o que impossibilita o legislador de atuar individualmente no sentido de propor uma política de amplo impacto no município.

Para o eleitor isso nunca é muito claro e, por vezes, ele acaba “cobrando” do seu representante político resolução de problemas que fogem da sua capacidade de realização, ao menos do ponto de vista formal da legislação. É neste sentido que as limitações não podem ser confundidas com uma limitada ação do vereador.

Há dispositivos nas Câmaras que o permitem ampliar sua atuação, cumprindo com a responsabilidade de fiscalização ou que, ainda, possibilitam a solicitação de melhorias diversas, como recapeamento de vias públicas, reforma de praças, adequações em sinalizações de trânsito, arborização de vias públicas, providências sobre terrenos abandonados, enfim, sobre problemas urbanos. Estas ações não estão expressas no processo legislativo e, em muitos casos, são realizadas informalmente, devido à proximidade local dos agentes políticos. Aliás, em alguns contextos institucionais, elas são vistas inclusive como atividades “menores”. Já em outros, nos lugares mais distantes das grandes metrópoles, podem muito bem ser legítimas aos olhos dos cidadãos locais. Portanto, permanece o desafio de olharmos para este legislativo e para a atuação dos representantes de maneira relativa, compreendendo a diversidade expressa na categoria município, que comporta desde a gigante São Paulo até a pequenina Borá-SP.