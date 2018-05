Uma nova eleição é a solução?

Nos últimos dez dias, tem-se aventado a possibilidade da convocação de uma nova eleição como solução para a crise política que perdura desde a reeleição da presidente Dilma e que parece não ter fim. Segundo a imprensa, até o Governo estaria disposto a convocar novas eleições caso sobreviva ao próximo domingo. A opção não causa (real) estranheza dado o estágio dos acontecimentos e a imprevisibilidade dos fatos. Porém, é preciso indagar: uma nova eleição nos tiraria da crise ou seria apenas uma cortina de fumaça? Tenho tendência para a segunda opção em razão dos pontos que se seguem:

1. Eleição Geral (Senado, Câmara e Executivo) ou apenas para o Executivo Federal?

De qual eleição estamos falando? Este é o primeiro ponto. É bastante improvável que seja convocada uma eleição geral este ano. A principal razão é que ela dependeria de renúncias coletivas por parte dos deputados federais, senadores e seus suplentes, além da presidente e de seu vice. As eleições para o Executivo Federal também não parecem muito prováveis, a presidente Dilma já afirmou que só abriria mão de seu posto se os parlamentares fizessem o mesmo. Ou seja, parece difícil que a solução da crise seja essa.

2. Eleição para o Executivo Federal e a manutenção do Congresso.

Imaginemos um cenário em que a presidente Dilma tenha aceitado pôr seu cargo em jogo por meio de novas eleições e tivéssemos um(a) novo(a) presidente. O sistema político se recuperaria imediatamente apenas com a troca do chefe do Executivo? Parece difícil acreditar nessa possibilidade. Em 2015, em pesquisa do Datafolha, apenas 15% dos entrevistados afirmaram confiar no Congresso Nacional e 82% disseram ter uma visão negativa do Senado e da Câmara (apenas os partidos políticos estavam em pior condição do que o Congresso). Naquele momento, a confiança no Poder Executivo e seus ministérios era de 19%. Em pesquisa do Datafolha publicada no final de 2015, apenas 8% avaliavam o desempenho do Congresso Nacional como Ótimo/Bom, enquanto 53% o avaliavam como Ruim/Péssimo. Em vista dos acontecimentos deste ano, é improvável que a visão das pessoas sobre o Congresso tenha mudado para melhor. Fica a dúvida, portanto, se a troca do chefe do Executivo bastaria para estancar os clamores das ruas e a crise política e de representatividade que temos.

3. Novo(a) presidente? Quem?

Pesquisa do Datafolha publicada sábado, dia 9, com possíveis cenários eleitorais mostra que Lula e Marina são os dois nomes preferidos pela população em uma eventual eleição para presidência. Enquanto Lula, Aécio e Temer aparecem como os nomes com maiores índices de rejeição. Em artigo para o UOL publicado ontem, Luciana Genro afirma que Temer e Dilma não possuem legitimidade para governar o país. Porém, quem tem ou teria?

A simples escolha eleitoral pode não garantir a legitimidade em um sistema em que novas opções são quase impossíveis de aparecer. Existe um vácuo de liderança e de propostas políticas no Brasil, muito em razão da forma com que os nossos partidos políticos se organizam. Isto é, em volta de poucos grandes nomes que impossibilitam que novos quadros sejam formados de maneira orgânica. Os “novos” nomes da política brasileira foram todos criados de modo artificial. Isto se reproduz na falta de propostas e de apelo dos candidatos. Vivemos ciclos de mais do mesmo há tempos.

A chance de surgir nos próximos meses um nome novo de apelo na política brasileira beira a zero. Neste sentido, um novo presidente (ou um novo Congresso Nacional), não seria tão novo. Em vista das opções que se colocam para os eleitores, é pouco provável que o vencedor (ou vencedores) seja realmente “legitimado” pelo voto popular.

4. Como seria essa eleição?

O último ponto é quanto à forma do dispositivo responsável por convocar as eleições presidenciais. Seria este dispositivo utilizado apenas uma vez ou uma modalidade de “recall” à brasileira? Isto é, teríamos um dispositivo que poderia ser utilizado em condições especiais para convocar novas eleições? Independentemente da resposta, a abertura deste tipo de opção precisa ser bem construída para evitar que a opção passe a ser utilizada como ameaça e/ou constrangimento a atores políticos. Em outras palavras, é necessário tomar precauções para evitar que um possível uso deste dispositivo no futuro não seja visto como uma tentativa de golpe ou algo do gênero.

É quase impossível diagnosticar o remédio para acabar com a crise, em especial, a de representatividade que a política brasileira vive. Porém, é preciso ressaltar e reconhecer que este não é um problema apenas nosso. A criação de alternativas políticas e quadros partidários é um desafio em todo o mundo. A corrida presidencial americana pode ser utilizada para demonstrar isso.

A candidatura de Donald Trump só se mantém viável em razão do vácuo de representação existente entre os eleitores republicanos. Mas engana-se quem acha que Trump é o único nascido da crise de representatividade nos EUA. Ted Cruz também tem origem semelhante. A visão política que Cruz representa nasceu com o Tea Party, alternativa de extrema direita dedicada a uma parcela dos eleitores republicanos que não se via representada pelo seu partido. Uma análise da Europa revela o mesmo quadro. Os partidos extremistas nascem e ocupam espaço por falta de capacidade dos partidos tradicionais se adaptarem e representarem os interesses da população.

No Brasil, por sorte, ainda não temos indivíduos como Trump, Cruz ou associações como o Tea Party e os partidos extremistas europeus ocupando papel de destaque na política nacional. Mas nada impede de que tenhamos em um futuro próximo. Um sistema político saudável depende da capacidade dos partidos de gerarem quadros e plataformas que representem os eleitores. Eleição é a forma de selecionar líderes, de escolher ideias. Sem estes últimos, dificilmente ela resolverá alguma coisa.