Recomeço ou Fim

Ontem foi deflagrado o trâmite que pode desembocar no processo de impedimento da atual presidente da república. Aos modos de um namoro que já terminou, mas que ainda persiste pelas aparências, a relação entre Cunha e Dilma já estava esfacelada há tempos. Quando o PT decidiu por votar contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética, sabia que a retaliação seria imediata, uma vez que o presidente da Câmara usava dos pedidos de impeachment como moeda de barganha para se manter no cargo.

Não há dúvida de que o que ocorreu foi o melhor, ou o melhor possível dentro do cenário posto. O país estava paralisado desde as eleições do ano passado. Paralisado por uma oposição que insiste num terceiro turno, por conta também de um PMDB cuja ideologia é o poder e que flerta tanto com governo quanto com a oposição e, acima de tudo, pela incapacidade e pelas mazelas do PT, primeiro ao se eleger com um discurso e agir de outra maneira e segundo por ver seus quadros envolvidos em escândalos de corrupção.

Ao tomar posição a favor da cassação de Eduardo Cunha, o PT para de tentar se equilibrar nesta corda bamba que era manter Cunha sobre o medo de ele dar andamento ao processo de impedimento da presidente. E apesar de tempos turbulentos, creio que o saldo será positivo, pois será desfeito este nó em que o país está metido.

O que devemos pensar é no país e em seu futuro a médio prazo. Pensar este momento como se fosse uma final onde estão envolvidos dois times de futebol pouco contribuirá para o país sair fortalecido deste processo. O impeachment é um instrumento democrático sim. E deve ser usado, mas não banalizado. Uma saída da atual presidente sem bases legais sólidas abrirá um precedente perigoso. Imagine você, leitor, a atual presidente cai, Temer assume com o apoio da oposição (que vem fazendo fila em seu gabinete há algum tempo). A parcela da população que votou em Dilma e/ou que é contra seu impedimento sairá às ruas e pedirá impeachment do atual vice-presidente, ou de qualquer sucessor eleito (nas condições legais previstas), assim que alguma ação desagradar ou denúncia contra o novo mandatário for levantada, criando um cenário de instabilidade total.

Dilma será julgada pelas “pedaladas fiscais de 2015”, dado que muitos juristas entendem que o segundo mandato não é continuidade do primeiro mas, sim, um novo, não podendo a atual gestão responder pela passada. Ontem também foi aprovada a mudança das metas fiscais para o ano corrente, o que permite o governo fechar suas contas com dívidas mais robustas. O próprio PT vai pedir a nulidade do pedido, visto que a mudança na lei, em tese, normaliza o procedimento das “pedaladas”. E, por fim, tentarão deslegitimar o próprio Cunha, alegando que ele não teria condições de implantar o processo de impedimento.

Existem vários ritos a serem cumpridos, desde a instalação de uma comissão que julgará a pertinência do pedido até a defesa ampla da presidente, passando pela votação no Congresso e no Senado. É provável que Eduardo Cunha caia antes deste processo, que deve ser conduzido com cautela, se concluir. O impedimento é um instrumento legal e devem haver provas contra a presidente. No entanto, sabemos que também existe um ingrediente político muito forte. Se a população for às ruas e a insatisfação com o governo aumentar (se é que isso é possível), o ingrediente político poderá falar mais alto do que o legal.

Por fim, se o governo não tiver base na Câmara para barrar o pedido de impeachment, é melhor que este governo acabe e dê espaço para novas tentativas. O problema recomeça aí. Respondam para si mesmos: “Existe alguma liderança e/ou partido capaz de aglutinar e viabilizar um novo governo?”. “As velhas lideranças são capaz de oferecer um projeto pra além do que está aí?”. “Nesse debate todo você viu alguma alternativa apontada por novos ou velhos políticos?”.

Que este processo seja transparente e que o país possa seguir em frente logo, recomeçando o governo da atual presidente ou estabelecendo um fim a esse ciclo e se iniciando um novo. A conferir.