Quem a Câmara representa?

Conta rápida com números arredondados: 142 milhões de brasileiros estavam aptos a votar nas eleições de 2014. Desses, 115 milhões foram às urnas no primeiro turno, ou seja, comparecimento dentro do esperado, na casa de 81%. Para o cargo de deputado federal, tivemos 97,3 milhões de votos válidos, isto é, em candidatos ou em legendas. Quem vota na legenda está, a despeito das coligações estabelecidas, confiando no partido e na ordem que os outros eleitores estabeleceram para a representação nominal efetiva. Aqui o primeiro problema: em relação a 2010, o eleitorado de 2014 era 5% maior, o comparecimento foi 4,5% maior, mas o total de votos válidos para deputado federal foi 1,5% menor. Cresceu assombrosamente o total de votos brancos e nulos, e por mais que se trate de um direito, esse eleitor mais afastado, ou que parece protestar, está sendo conduzido pelas decisões da Câmara dos Deputados eleitas por quem se posicionou.

Com base nos votos válidos para a Câmara Federal, e excluídos oito milhões de votos de legenda, nominalmente temos 89 milhões de votos. Considerados exclusivamente os 513 eleitos e ignorando o fato de que suplentes obviamente menos votados ocupam o posto de políticos que se aventuram em outros ambientes, sobretudo no Poder Executivo, teremos 58 milhões de votos nominais ocupando assentos na Câmara – 72% do total que nominalmente se posicionou, o que demonstra uma concentração interessante nos eleitos.

Isso representa dizer que os deputados federais, nominalmente, representam aproximadamente 40% do eleitorado brasileiro. Existe problema nisso? Não. São as regras. E não adianta sonhar com reformas políticas, pois todos os sistemas do mundo excluem nominalmente parte dos desejos dos eleitores. A menor distorção, nesse caso, seria oferecida pela lista fechada e sua tentativa de despersonificar o voto na raiz – há quem diga que essa seria a distorção maior, pois impediria por completo qualquer tipo de voto nominal. Se qualquer um desses dois olhares for verdadeiro, onde caímos com isso? Na valorização dos partidos políticos. E quem, no povo, está disposto a fortalecer a organização que conta com os piores índices de confiança aos olhos dos cidadãos? Poucos, ou quase ninguém. Assim, mais do que o sistema, o problema é a forma como vemos culturalmente a política.

Primeiro porque o senso comum compreende que as pessoas votam em pessoas e, se isso de fato é verdade, poucos entenderão o complexo e coletivo sistema proporcional, tendo dificuldades extremas para cobrar partidos e candidatos que não podem “chamar de seus”. De acordo com essa lógica, raros são os deputados que carregariam (e carregam) sozinhos os desejos singulares de seus eleitores em tê-los na Câmara ou nas organizações compostas por esse modelo eleitoral – pouco menos de 40 dos 513 parlamentares federais da Câmara ultrapassaram sozinhos o quociente eleitoral em seus estados. O jogo, assim, é coletivo, é plural. Mas até mesmo a justiça eleitoral e suas interpretações sobre fidelidade partidária e o casuísmo de janelas de mudanças aprovadas no parlamento nacional empurram o sujeito comum pra longe dessa compreensão. Numa sociedade como esta, anda difícil sonhar com um sistema equilibrado, e muito disso não está nas linhas das leis que delineiam as regras, mas principalmente no que fazemos dessas linhas em nossas ações cotidianas guiadas por valores políticos e eleitores tão questionáveis.