Qual a base de sustentação de Temer no Congresso? Confira na estreia do Podcast Legis-Ativo!

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira comentam sobre a situação do Congresso Nacional diante da instabilidade do presidente Michel Temer. “O núcleo duro inicial do governo Temer se desfez ou está, pelo menos, se esfarelando”, comenta Vitor. Mas até que ponto Michel Temer vai conseguir levar pra frente algum tipo de política pública? Como essa agenda de reformas seguirá adiante sem o apoio desse núcleo inicial?

Humberto provoca reflexão sobre a situação do PSDB: “Vamos supor que o PSDB saia do governo, mas apoie as reformas; vão ficar com uma reforma que é ácida para os brasileiros, que é difícil de ser assimilada, e estão ficando sem espaço no poder. Quer dizer, votam a favor do que é difícil e ficam sem o que é fácil – por mais questionável em termos morais e éticos que seja. O partido não vai desoxigenar muito com isso?”, questiona.

Esta é a estreia do podcast semanal do Legis-Ativo, que vai ao ar todas as segundas-feiras, uma parceria do Grupo Estado, com a Fundação Konrad Adenauer e o Movimento Voto Consciente. A ideia é comentar as temáticas dos textos que vão ao ar no Blog Legis-Ativo desde 2015. Acompanhe conosco!

Quer saber mais? Confira a análise na íntegra.