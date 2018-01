Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas – Estão no ar os finalistas!

O Poder Legislativo figura, frequentemente, entre as instituições menos acreditadas pelos brasileiros. Ao longo dos últimos meses, nos comprometemos com um desafio: olhar para os municípios brasileiros, conhecer e valorizar boas iniciativas que estejam tentando transformar nossas realidades a partir dos parlamentos e, sobretudo, valorizar o trabalho de vereadores, servidores, mesas diretoras e também da sociedade civil, colocando-os gratuitamente à disposição da população para a replicação em outras cidades.

O Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas, iniciativa do Movimento Voto Consciente em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo (OABSP), Associação Paulista de Escolas do Legislativo e Contas (APEL) e Laboratório de Gestão Governamental da USP (Lab.Gov), nasceu justamente com essa finalidade e se inspirou em outras iniciativas existentes no mundo jurídico e da gestão pública, mas até então ausentes do universo legislativo.

Ao longo do último mês setembro, recebemos mais de 100 inscrições, de candidatos de todo o Estado de São Paulo, distribuídos em quatro categorias: Inovação, Excelência, Gestão Legislativa e, a novidade dessa edição, Sociedade Civil, voltadas a organizações e indivíduos.

As avaliações, que aconteceram nos meses de outubro e novembro, ficaram a cargo de uma comissão julgadora independente, composta por nove membros, todos professores universitários e/ou membros do universo jurídico, oriundos de três áreas do conhecimento: três advogados(as), três gestores(as) públicos(as) e três cientistas políticos(as), esses últimos todos membros colunistas do Legis-Ativo. Com objetivo de garantir um julgamento isonômico, detalhes de identificação das candidaturas foram suprimidos e cada uma delas passou pela avaliação de três julgadores.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para efeitos de classificação, foram consideradas as três maiores notas em cada subcategoria, desde que obtidos ao menos seis pontos na avaliação geral da Comissão. Nessa semana, temos a honra de anunciar e conhecer os 20 finalistas em cada uma das subcategorias. No próximo dia 14 de dezembro (quinta-feira), às 14h na sede da OAB em São Paulo, conheceremos os vencedores e teremos a respectiva cerimônia de premiação.

O Prêmio, que possui caráter simbólico e não distribui valores financeiros de nenhum tipo, parte da ideia de que é função dos parlamentos educar as pessoas para a cidadania e de que parte desse trabalho passa pelo reconhecimento e difusão de boas práticas. Ao final, projeto e contatos de seus autores estarão gratuitamente disponíveis em um banco de dados públicos hospedados em domínio eletrônico.

Num cenário de polarização e radicalismos, em que boa parte do país se concentra em discutir as eleições majoritárias de 2018, o Prêmio busca chamar a atenção para a politica local, quem tem lugar nos 645 municípios do estado e impacta cotidianamente a vida dos cidadãos.

O Movimento Voto Consciente, e seus parceiros, agradecem a todos aqueles que colaboraram até aqui, parabeniza os(as) finalistas e convida a todos para a cerimônia de premiação.

Para participação, a realização de inscrição é obrigatória e pode ser feita por meio do link: https://goo.gl/e4AZYd

A lista completa dos finalistas pode ser conferida aqui: http://www.votoconsciente.org.br/premio/finalistas.php