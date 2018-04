Podcast – Legis-Ativo | Regulação do lobby e cotidiano no Congresso

E quando a gente fala TERÇA-FEIRA no papo findamos querendo dizer QUARTA-FEIRA. Por sinal, nossos ouvintes devem se acostumar à ideia de que deixaremos as segundas-feiras e migraremos para um novo dia. Quarta ou sexta? Estamos decidindo, mas vamos mudar!

Por enquanto: mais um episódio do podcast do blog com Vítor Oliveira e Humberto Dantas na descontraída análise semana do Poder Legislativo. Na pauta a sustentabilidade política de Temer, a candidatura de Barbosa, a regulação do Lobby no Brasil, o Judiciário no parlamento paulistano e muito mais. Venha conosco!