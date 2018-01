Podcast Legis-Ativo | Reforma política e candidaturas independentes, instabilidades partidárias e denúncias da PGR

No podcast Legit-Ativo de hoje, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira debatem sobre a reforma política, contando as novidades de Brasília nessa agenda. Vitor participou das discussões na Câmara dos Deputados sobre o Distritão, que não passou na Comissão Especial da Reforma Política.

Eles comentam também sobre novas denúncias na Procuradoria Geral da República em relação ao presidente Temer e as instabilidades nos apoios partidários no Planalto.

O que isso impacta para 2018? Os especialistas retomam o texto de Marina Merlo sobre as eleições do ano que vem, discutindo candidaturas independentes. “Se a sociedade prestasse atenção nos partidos como ela presta atenção nos políticos, no poder executivo principalmente, a gente não melhoraria a questão dos partidos políticos?”, questiona Humberto. “A sociedade deveria tomar conta, não tem outro caminho”, defende Vitor.

Confira esses assuntos e mais!

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apoio: