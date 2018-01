Podcast Legis-Ativo |Público e privado, trocas de apoio político, presidencialismo de coalizão, e reforma política são discutidas no podcast de hoje

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira discutem, no podcast do Legis-Ativo de hoje, sobre as trocas de apoio político, presidencialismo de coalizão e quando o privado e o público entram em relação mais próxima.

“Não é a troca o problema. A crítica está muito baseada no ‘toma lá dá cá’, mas depende do que você toma e depende do que você dá. O problema está muito menos na forma”, explica Vitor. “Vamos falar do presidencialismo de ‘cooptação’ [como tem sido chamado]: não é uma forma razoável de se dirigir a esse problema”, critica Humberto.

Qual a relação disso com as propostas da reforma política? Por que ganhou esse peso hoje?

Confira no Podcast do Legis-Ativo!

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apoio: