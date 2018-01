Podcast Legis-Ativo | Orçamento público e reforma política: desafios e boas práticas legislativas

No podcast Legit-Ativo de hoje, o cientista político Humberto Dantas discute pesquisa que mostra que uma parcela dos Legislativos Municipais consomem do poder público municipal quase todo o orçamento.

“Se começarmos a fazer uma crítica ao que seriam privilégios, penduricalhos, ou excessos de gastos, acho que a crítica não começa por aí”, afirma Dantas, explicando que há problemas com o mau uso do dinheiro público nos três poderes e lembrando o caráter central do legislativo enquanto instituição democrática. “Talvez seja para discutirmos como gastamos mal o nosso dinheiro”, conclui.

Além disso, discute também a pauta da reforma política, de projeto teto do funcionalismo, orçamento, entre outras que circularam essa semana no blog.

E tem notícia nova sobre o recém-lançado Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas.

Confira!

